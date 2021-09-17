Özgür Üniversite’de güz dönemi başlıyor

Covid-19 salgını nedeniyle online eğitim vermeye başlayan Özgür Üniversite’de güz dönemi seminerleri başlıyor.

Açılış ‘Perspektifi ve paradigmayı değiştirmek: Kapitalizmden çıkmak’ adlı seminerle Fikret Başkaya tarafından 9 Ekim Cumartesi yapılacak.

2021 Güz Dönemi Seminerlerimiz Başlıyor!

Kayılarımız başladı…



Program ayrıntıları için: https://t.co/T8yhIsknsF pic.twitter.com/KtPVhExE8o — Özgür Üniversite (@ozguruniversite) September 17, 2021

Bu eğitim döneminde seminer verecek isimler ise şöyle: Ahmet Tonak, Sungur Savran, Erdoğan Aydın, Kadir Akın, Zafer Aydın, Ayşe Hür, Namık Kemal Dinç, Nevzat Onaran, Cahit Işık Yavuz, Eriş Bilaloğlu, Ferda Keskin, Kayıhan Pala, Osman Elbek, Özlem Kurt Azap, Yücel Demirer, Erkut Sezgin, Galip Kılıç, Aslı Soyer, Ayşe Devrim Başterzi, Bilal Ersoy, Cem Kaptanoğlu, Hakan Karaş, İbrahim Fuat Akgül, İlker Küçükparlak, Onur Özalmete, Taner Yılmaz.

Gönüllüleri ve kendi özgücüyle ayakta durmaya çalışan Özgür Üniversite, 1993 yılından beri İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerde düzenli olarak dersler ve seminerler düzenliyor. Resmi bir üniversite olmayan Özgür Üniversite kuruluş amacını şöyle özetliyor: ”İnsanlığın entelektüel mirasını savunmaya, korumaya, zenginleştirmeye katkıda bulunarak, sömürünün, baskının, her türlü toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılığın olmadığı bir uygarlık yaratmanın mümkün ve gerekli olduğu bilincini ve iradesini oluşturmaya, bilmeye ihtiyacı olanların biraraya gelip ortak düşünüp ortak ürettiği bilimsel-entelektüel bir odak olmak…”

Özgür Üniversite’nin faaliyetleri, yayınları, ders programı ve seminer saatleri hakkında daha fazla ayrıntıya sitesinden ulaşabilir.