Özgür Karabat: Kredilerle Ziraat Bankası’nın içi nasıl boşaltıldı?

Ziraat Bankası’nın “diğer gider ve zararlar” bölümü altındaki zararı 1,9 milyar TL. Bankacılık dışında işlemler yapılıyor ve bunlardan devasa zarar elde ediliyor. Ancak Ziraat bu işlemleri yapmaktan geri durmuyor. Kim için?

Ziraat’in zarar kuyusunu kazdıkça daha fazla skandalla karşılaşıyorsunuz. Bankanın faiz gideri 3,3 milyar TL. Hangi işlemlerde faiz giderine katlandı banka, bunları da saklıyorlar. Para piyasası işlemi adı altında 5,7 milyar TL faiz gideri var.

Bu denli yüksek para piyasası faizi işlemi söz konusu olunca benzer oranda bir getirisi de olmalıdır. Ama bankanın verilerinde bunu göremiyoruz. Aynı durum sermaye piyasası işlemlerinde de var. Oradaki faiz gideri de 10,7 milyar TL.

AKP’nin yönettiği Ziraat Bankası’nın paraları sürekli faize ve zarara gidiyor. Adeta zarar için faaliyet gösteriyor. Ziraat Bankası, Rize’de MÜSİAD üyelerince kurulan RİNERJİ adlı enerji şirketinin yüzde 51 hissesini satın aldı.

Özgür Karabat’ın yazısı