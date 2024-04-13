Özgür Bayram Soylu: Yeniden Enflasyon

Türk siyasi ve toplumsal gelişmelerini geride bıraktığımız bugünlerde yerli ve yabancı yapımı olan tek kelime dokuz harften oluşan enflasyon yine ve yeniden karşımızda.

Uzunca süredir politika faizi üzerinden kontrol altına alınmaya çalışan enflasyonla mücadelede artık satın alma gücünü artıracak reformist düzenleme aşamasına hızla geçilmesi gerekiyor. İzlenecek ekonomi politikalarının orta ve uzun vadeli başarıya ulaşma potansiyeli dikkate alındığında satın alma gücü üzerinde ağır tahribatlar ortaya çıkarmadan, toplumsal mutabakat ve öngörü ile hayata geçirilmesi toplumsal destek açısından da kritik önem taşıyor. Verginin tabana yayılması ve vergi dilimlerinin gelir dağılımına uyumlu hale getirilmesi olası vergi düzenlemelerinin başında yer alacağa benziyor.

FED’in henüz faiz indirim sinyali vermemiş olması, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan’ın IMF ve Dünya Bankası ziyaretleri, Merkez’in bu ayki faiz ve Standart&Poors’un mayıs ayında vereceği not kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretleri ile gri listeden çıkma beklentileri enflasyonla mücadelede yeni dönemin anahtarı olarak öne çıkıyor.

Bizde enflasyon, kar topu savaşındaki en sert kar topuna benzer.

Özgür Bayram Soylu’nun yazısı