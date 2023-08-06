Özer Akdemir: Yaşamı koruma hakkı tüm yasaların üzerindedir

Zamanında Artvinliler Cerattepe’yi korumak için açtıkları davayı kazanmış, ancak buna rağmen hukukun arkasından dolanılmıştı. Kazanılan davanın yeniden görülmesi sonrası bu kez olumsuz karar çıkmıştı. Hukukun işlemediğini gören Artvinliler, Kafkasör yaylasından Cerattepe’ye çıkan yolu kalın bir ağaç kütüğü ile kapatarak “Hukuk yoksa kütük var” diye arkasında poz vermişlerdi. Ki bu pozdan sonra devlet 7 ilin polisi – jandarmasını Artvin’e yığmış, tüm bir kenti günlerce gaza, copa, plastik mermiye boğarak Cengiz Holding’e Cerattepe yolunu açabilmişti.

Kuşkusuz ekoloji mücadelesi son yıllarda önemli deneyimler biriktirdi. Hafızası son derece güçlü ve yeni. Akbelen Ormanı’nı korumak için direnenler kadar ülkedeki tüm diğer ekoloji mücadeleleri de hukukun olmadığı-kalmadığı yerde yaşam alanlarını koruyacak çareleri, çözümleri üretecektir.

Çünkü yaşamı korumak her canlı için en temel haktır ve bu hak tüm yasaların üzerindedir!..

Özer Akdemir’in yazısı