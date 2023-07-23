Özer Akdemir: Rekor kıran sadece sıcaklar değil

Dünyada sıcaklık rekorları kırılırken iklim değişikliği ile ilgili son gelişmelere dair İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Önol’a bazı sorular yönelttik. İklim değişikliğinin daha başında olduğumuzu söyleyen Önol, bu sürecin durdurulması ya da geriletilmesi konusunda çok iyimser değil.

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Önol’a sorduğumuz sorular ve yanıtları şöyle: Üst üste dünyadan sıcaklık rekorları haberleri geliyor. Bunu biraz açar mısınız? Hava sıcaklıkları ölçümünün başladığı günden günümüze nasıl bir seyir izledi. Eski rekor ve son süreçte yenilenen rekorlara dair sayısal verileri paylaşır mısınız?

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin etkisiyle daha şiddetli hava olayları yaşadığımız bir gerçek. Buna bağlı olarak da her gün yeni bir rekor haberi alıyoruz. İnsanoğlunun atmosfere daha fazla sera gazı salmasıyla birlikte sıcaklıklar artıyor. Buna bir de bu sene yaşadığımız El Nino olayı gibi iklimin doğal değişkenliği eklendiğinde 18. yüzyılın ortasından başlayan meteorolojik ölçümlerimizde rekorlar görmemize neden oluyor. Temmuz başında ölçüm tarihinde ilk kez dünya ortalama sıcaklığı 17 santigrat derecenin üstüne çıktı. Yine birkaç gün önce Çin ulusal rekoru 52.2 santigrat derece ile kırıldı. Tabii sadece sıcaklıklar değil aşırı yağışlarda da artışlar ve rekorlar kırılmakta.

Özer Akdemir’in yazısı