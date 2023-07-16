Özer Akdemir: Hablemitoğlu suikastinin başka boyutu

(…)

Meselenin bir başka boyutuna dikkat çekerek bu yazıyı sonlandırmak istiyorum. Hablemitoğlu’nun sahte bilgi belgelerle yazdığı Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası kitabı Türkiye’deki çevre hareketine çok büyük bir zarar vermişti. Altın madencilerinin başucu kitabı olan bu kitabın olumsuz etkisi bugün bile hâlâ devam ediyor. Öte yandan, son seçimlerde milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinden çıkarılmayan TİP Milletvekili Can Atalay’ın da tutuklu bulunduğu Gezi davası iddianamesinde Hablemitoğlu’nun 2001 yılında yazdığı bu kitaptan ve 2002 yılında, ölümünden sonra basılan F. Gülen Cemaatinin devlet içindeki örgütlenmesini konu edinen “Köstebek” kitabından alıntılar olması dikkat çekiyor.

Gezi davası tebliğnamesinde Hablemitoğlu’nun bu iki kitabında yazdığı “etki ajanı” kavramlarının yer aldığı bölümler alıntılanıyor. Suikasttan 21 yıl geçtikten sonra bile N. Hablemitoğlu’nun yazdıkları olumlu ya da olumsuz anlamda hâlâ gündemde.

Özer Akdemir’in yazısı