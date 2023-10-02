Ozan Gündoğdu: Şimşek ile Yerlikaya’nın kaderinin kesiştiği nokta

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinden bu yana Dünya’yı turluyor ve para arıyor. Belli ki henüz bulabilmiş değil. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, çetelere çöküyor. Belli ki henüz bitirebilmiş değil.

Her iki bakan da seçimden sonraki Türkiye’nin “aks değişiminin” simgeleri. “Normale dönüş” başlığıyla sunulan bu değişimde kritik görev Mehmet Şimşek’in omuzlarında. Para bulamazsa, çetelerle mücadele akamete uğrayacaktır. Zira konu, sadece hukuki değil aynı zamanda da ekonomik. Çetelerle mücadele konusu, Türkiye’nin en hızlı büyüyen, ekmek su kadar ihtiyaç duyduğumuz döviz girişi sağlayan sektörünü ilgilendiriyor; yani suç sektörünü… Sektör öylesine palazlanmış ki, bu sektörün çökertilmesinin ekonomik maliyeti üzerine düşünmeye değer.

(…)

Büyüklüğü milyar dolarlarla ölçülen suç gelirleri, bankacılık sistemine giriyor ve bu para ekonomiye cansuyu veriyor. Bu haliyle sektör, Türkiye’nin cari açığının finansmanı sorununa “öyle ya da böyle” çözüm üretiyor. Haliyle, çetelere çökmenin bir ekonomik maliyeti de var.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı