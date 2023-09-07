Ozan Gündoğdu: Borsa nereye kadar koşacak?

Borsa için anlatılan şu, yeni yatırımlarını finanse etmek isteyen şirketler, finansman maliyetine katlanmadan büyümek için halka arz yolunu seçer. Hisselerinin bir kısmını satışa çıkarır. Topladıkları parayla yeni yatırımlar yapar. Zaten halka arz edilirken yatırımcı olmak isteyenlere anlatılan da yatırım planlarıdır.

(…)

Borsa verilerine bakarak, Türkiye’nin yakın zamanda büyüme rekorları kıracağı düşünülebilir. Fakat Türkiye’de borsa, yeni yatırımların finansmanı için değil, manipülasyonla vurgun yapmak için işlevsel. Yeni yatırımcı ve yeni şirket sayısındaki artış sonsuza kadar süremeyeceğine göre, bu rallinin sonunda üzülen sermayedarlar değil, enflasyondan korunmak arzusunda olan emekçiler olacak.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı