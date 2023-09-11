Ozan Gündoğdu: Bizden daha uzun mesai yapan başka bir ülke yok

Parayla para kazanmanın kolaylaştığı fakat çalışarak para kazanmanın zorlaştığı çürük bir düzenle karşı karşıyayız. OECD verilerine göre haftada 40 saatten fazla çalışanların oranında yüzde 16 ile birinci sıradayız. Bizden daha uzun mesai yapan bir başka ülke yok. Bizi Meksika ve Kolombiya takip ediyor. Çalışanlarımızın yarısı asgari ücretle geçiniyor ki bu oranda da OECD şampiyonuyuz. Fakat sorunumuz, asgari ücretin düşüklüğünden çok daha fazlası. Uluslararası Sendikalar Birliği (ITUC)’nin 2023 raporuna göre, Türkiye işçiler için en zorlu çalışma koşullarına sahip ilk 10 ülkeden biri. Fakat bu çalışma koşullarının karşılığında, Avrupa’nın avro bazındaki en düşük 2 ülkesinden biriyiz. Bizden kötüsü Arnavutluk. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi dün Ağustos ayı İş Cinayetleri Raporu’nu yayınladı. Ağustos ayında en az 201 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ölümlerin 53’ü inşaat işkolunda meydana geldi. Sendikalaşma oranının yüzde 3,3 ile en düşük olduğu işkolu… Buna rağmen, kalkınmaya ilişkin tek programımız olan Orta Vadeli Program’da tek bir kez “sendika”, tek bir kez “iş cinayetleri” ya da çalışma koşullarına ilişkin herhangi bir ifade geçmedi.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı