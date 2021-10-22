Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti.

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AA’nın aktardığına göre TRT’de yayınlanan ‘Seksenler’ dizisinin setinde fenalaşan usta oyuncu hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kuruçay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuruçay’ın vefatını öğrenen dostları ve sevenleri de sosyal medyada usta oyuncu için çok sayıda taziye mesajı paylaştı.

Ankara’da 10 Haziran 1962’de dünyaya gelen usta oyuncu, Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularındandı.