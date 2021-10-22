Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre TRT’de yayınlanan ‘Seksenler’ dizisinin setinde fenalaşan usta oyuncu hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kuruçay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kuruçay’ın vefatını öğrenen dostları ve sevenleri de sosyal medyada usta oyuncu için çok sayıda taziye mesajı paylaştı.

Ankara’da 10 Haziran 1962’de dünyaya gelen usta oyuncu, Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularındandı.

SON HABERLER

TÜGVA işi çözmüş: ‘Konuyu reis takip ediyor’ diye korkutalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) istediği binayı alabilmek için korkutma yolunu seçtiği ortaya çıktı. “Reis konuyu takip ediyor” sözleriyle yetkilileri ‘korkutmayı’ hedefleyen TÜGVA aynı zamanda hakime de baskı uygulamayı düşünmüş.