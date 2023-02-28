Oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti

Oyuncu Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayatını kaybetti.

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Devlet Tiyatroları’ndan emekli Akşar’ın ölümünü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt duyurdu: “Devlet Tiyatrosu emekli rejisörümüz, değerli sanatçı Kazım Akşar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı dilerim.”

Oyuncular Sendikası da Akşar ile ilgili şunları kaydetti: “Meslektaşımız Kâzım Akşar hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz.”

Meslektaşımız Kâzım Akşar hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz 🙏#KâzımAkşar pic.twitter.com/h0nJmqjcJD — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) February 28, 2023

Kazım Akşar kimdir?

24 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde doğan Akşar, 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatroları’nda oyuncu olarak çalışmaya başlayan Akşar, ‘Arkası Yarın’ ve ‘Mikrofonda Tiyatro’ programlarında oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı.

1986-1987’de devlet tarafından İngiltere’ye gönderilen Akşar, National Theatre’da Peter Hall ile beraber; ‘Entertaining Strangers’ (David Edgar), ‘The Winter’s Tale’ (Shakespeare), ‘The Tempest’ (Shakespeare) ve ‘Cymbeline’ (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak bulundu.

1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde dört yıl eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi’nde de öğretim görevlisi olarak çalışan Akşar, 15 Mart 2016’da Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu.

Pek çok tiyatro oyunu yöneten Akşar, tiyatro, dizi ve filmlerde oyuncu olarak yer aldı.