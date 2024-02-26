Oya Armutçu: ‘Kötü komşu’dan kurtulma yolları

Komşunuz mülk sahibi. Gürültü yapıyor, hiçbir uyarıya kulak asmıyor. Hatta, gürültü yapmaması için hâkimin verdiği tedbir kararını bile dinlemiyor. Aidatı ödemiyor. Defalarca aidat borcu yüzünden icraya veriliyor. Sitede artık o istenmeyen komşu…

Böyle bir komşudan hukuki olarak kurtulmanın bir yolu var mı?

Okurum İ.U., sitelerindeki kötü komşudan kurtulmanın prosedürünü öğrenmek istiyor. Attığı e-posta bakın şöyle:

“Yazılarınızı okurken kötü komşu ile ilgili bir yazınızda ‘Son çare, birleşip o daireyi satın alarak kötü komşunuzdan kurtulabilirsiniz’ şeklinde bir yorumunuza denk geldim. Bunu yapabilmek için izlenmesi gereken yol nedir? Nereye başvurmak gerekir?”

Okurum S.D. ise sürekli aidat, sıcak su, yakıt, ortak alan elektrik ödemelerini yapmayan, bu yüzden defalarca icralık olan site sakinine karşı ne yapabileceklerini soruyor.

Bu sorularınızı İstanbul Barosu avukatı Mustafa Şeref Kısacık’a yönelttim.

Oya Armutçu’nun yazısı