Ovacık kelebeklerle renklendi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde rengarenk çiçekler arasında uçuşan kelebekler doğaya güzellik katıyor.

Fotoğraflar: AA

Nadir bitki ve böcek türleriyle öne çıkan 1500 rakımlı ilçe, el değmemiş doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor.

Birçok bitki çeşidinin bir arada bulunduğu ilçede, kayıt altına alınmış 120 kelebek türü yaşıyor.

İlçede havaların ısınmasıyla ‘çok gözlü gök mavisi’, ‘küçük zıpzıp perisi’, ‘çift noktalı brentis’,‘iparhan’, ‘alıç’, ‘sarı antenli zıpzıp’ ve ‘diken kelebekleri’ ortaya çıktı.

Çiçeklerin yoğun olduğu tarlalarda ya da su kenarlarında dolaşan bu kelebekler, fotoğraf karelerine giriyor.