Otomobilin çarptığı vaşak rehabilitasyon merkezinde

Şanlıurfa’da yol kenarında yaralı vaziyette bulunan vaşak tedaviye alındı.
AA’nın haberine göre Suruç ilçesi kırsalı 11 Nisan Mahallesi yakınlarında çevre sakinleri yolda yaralı bir vaşak görünce durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil çarptığını tespit ettikleri vaşağı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek tedaviye aldı.
Vaşak, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden biri.