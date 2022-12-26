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Yaramazlara biraz batar!

Otokar, İtalya’dan 34,2 milyon avroluk sipariş aldı

Otokar, İtalya Merkezi Satınalma Ofisi’nden 34,2 milyon avroluk (678 milyon TL) sipariş aldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Otokar‘dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada siparişin iki kalemde verildiği belirtildi.


Bunlardan ilkinde Autolinee Toscane SPA firmasından yaklaşık 12,6 milyon avro bedelli 28 adet 9,2 metre Vectio UH Dizel ile 30 adet 10,8 metre Kent LF CNG siparişi geldiği bildirildi.

İkinci kalemdeyse Regione Puglia Dipartimento Mobilita (Puglia Bölgesi Ulaştırma Dairesi) ile yaklaşık 21,6 milyon avro bedelli 90 adet 10,8 metre Kent LF CNG sipariş anlaşması yapıldığı söylendi.

Açıklamaya göre, söz konusu siparişler kapsamındaki teslimatların 2023 yılı ikinci yarısında başlayarak partiler halinde 2024 yılı ilk yarısı içinde tamamlanması planlanıyor.

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