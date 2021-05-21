Osmaniye ve Uşak’ta üç eve baskın: Kumar oynayan 30 kişiye para cezası kesildi

Uşak ve Osmaniye’deki üç eve düzenlenen operasyonlarda toplam 30 kişiye ceza kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre göre, Uşak’ta, Işık Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenlendi. Covid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası uygulandı. Bazı kişiler dolaplara saklandı.

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Eşme ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda ise üç kişiye 9 bin 450 lira para cezası verildi. Uşak’ta, 18 kişiye kesilen ceza toplam 56 bin 700 lira.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde de İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Y.A.B.’ye ait yayla evine operasyon düzenledi.

İki ruhsatsız tabanca, beş şarjör ve 50 mermi de ele geçirilen adreste kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 628 lira ceza verildi.

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Y.A.B., kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan gözaltına alındı.