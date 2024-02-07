Osman Ulagay: Fatih Karahan dikkatli olsun

TCMB’deki görevine Hafize Gaye Erken ile birlikte başlayan ve şimdi onun yerine atanan Fatih Karahan’ın ilk açıklaması şöyle: “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gelene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

İlk heyecanla bunları söylemiş olabilir ama aman dikkatli olsun, enflasyonu savunma cephesinin yeni kurbanı olmasın, parasal sıkılaştırma vaadi havada kalmasın.

Osman Ulagay’ın yazısı