Osman Öztürk: Hekimlerin çözüm bekleyen yığınla sorunu var, tabip odalarına musallat olacağınıza onlarla ilgilenin

TTB 6023 sayılı kanunla kurulmuş “Tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.” Kamu sendikaları ise 4688 sayılı Kanunla kurulan “Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar”dır. Kanunları, görev tanımları bile farklı olan başka bir örgüte müdahale hakkını nereden, kimden alıyorsunuz?

TTB, tabip odaları sizin seçim süreçlerinize karışmazken siz neden tabip odalarının seçimlerine karışıyorsunuz?

Sendikaların gelirlerini tüzüklerinde belirtilen amaçları ve Kanunda gösterilen faaliyetleri dışında kullanmaları açık olarak yasaklanmışken tabip odasına üye olacak hekimlerin ücretlerini hangi ödenekten karşılayacaksınız?

Neden işvereniniz karşısında süt dökmüş kedi gibisiniz de, tabip odalarının karşısında aslan kesilmeye kalkıyorsunuz?

Üyeleriniz olan hekimler o aidatları size tabip odası seçimlerine müdahale edin diye mi ödüyorlar?

Siz bu sendikaları tabip odalarını ele geçirmek için mi kurdunuz?

Son olarak da bir çift laf.

Hekimlerin çözüm bekleyen yığınla sorunu var. Amacınız gerçekten sendikacılık yapmaksa tabip odalarına musallat olacağınıza onlarla ilgilenin.

Hekimler kime oy vereceklerini bilir. Tabip odası seçimlerinden elinizi çekin.

Osman Öztürk’ün yazısı