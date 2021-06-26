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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: mRNA aşıları erkeklerde üreme gücünü frenlemiyor tersine destekliyor

Miami Üniversitesi Üroloji Bölümü’nde yapılan ve Amerikan Tıp Birliği’nin yayın organı JAMA’da yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, mRNA aşısı olan erkeklerin üreme sistemlerinde sperm, sayı, kalite ve performanslarında olumsuz herhangi bir probleme rastlanmadığı anlaşılıyor. Daha da önemlisi mRNA aşısı olan erkeklerin sperm, sayı ve hareketliliğinde artış bile olabileceğini gösteren veriler var. Kısacası yeni bilgiler oldukça rahatlatıcı. Şimdi erkekler için soru şu: Aşılanmayıp hastalığı geçirmek mi, aşı mı daha riskli?

Üroandroloji alanının saygın isimlerinden Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu hocanın anlattığına göre, JAMA dergisinde yayımlanan bir araştırmada, aşı sonrasında sperm sayı ve kalitesinde azalma bir yana, aşı olanlarda sperm hacminde, sayısı ve hareketliliğinde artış bile belirlenmiş. Anlaşılan o ki mRNA aşıları (BioNTech/Moderna) korkulanın tersine erkeklerde ürüme gücünü frenlemiyor tersine destekliyor.


Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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