Osman Gençer: Toplumu ciddi anlamda etkileyen bir salgınla karşı karşıyayız

Doktor arkadaşlarım son günlerde hep aynı şeyi söylüyorlar.

Hastanelere grip şikayetiyle başvuranların sayısı giderek artıyormuş.

Toplumu ciddi anlamda etkileyen bir salgınla karşı karşıya imişiz.

Bu grip yatağa düşürmüyormuş ama insana gününü de zindan ediyormuş.

Ateş, halsizlik, boğaz ve eklem ağrısı gibi sorunlara yol açıyormuş.

Tam bu tür konuşmaları dinlerken, bir arkadaşım Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya’nın konuyla ilgili uyarılarını ve açıklamalarını gönderdi.

Ona da bir dostu yollamış.

Prof. Özkaya da, benim diğer doktor arkadaşlarımın anlattıklarını doğruluyor.

Çok hızlı yayılan bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu da belirtiyor.

Osman Gençer’in yazısı