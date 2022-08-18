Osman Arolat: Vize konusunda siyasal girişim başlatıldı

Mert Can Duman’dan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Ziya Altunyaldız’ın girişimlerini anlatan bir yazı aldım. Altunyaldız’ın henüz sonuç almayan girişimlerini paylaşmak isterim.

Altunyaldız, AKPM’de Schengen bilgi sisteminin üye devletler tarafından güdümlü bir yaptırım olarak kötüye kullanıldığını belirten bir sunum yapmış ve raporu haziran sonunda komisyon toplantısında kabul edilmiş. Raporunda, İnsan Hakları Sözleşmesi’yle güvence altına alınan seyahat özgürlüğü konusunda, Schengen sisteminin asgari bir ortak paydada standart oluşturması gerekliliğini vurgulamış.

Altunyaldız, en çok başvuru yapan ülke olarak 2014 yılında yüzde 4 vize reddi alırken, 2020 yılında ret oranının yüzde 12,7 seviyesine çıktığını belirterek, Türk vatandaşlarına karşı uygulamalara değinmiş

Osman Arolat’ın yazısı