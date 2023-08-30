Osman Arolat: Hafize Gaye Erkan seçim öncesi görevden alınır mı?

Önceki görevden almalarda olduğu gibi ”Faizi indirin dedim söz dinlemediler, görevden aldım” cümlesini bu kez Hafize Gaye Erkan için yerel seçim öncesi kullanır mı?” sorusunu bir sanayici dostuma sordum, aldığım kapsamlı yanıt şu oldu:

“Şimşek ekibi göreve rasyonel politikalara dönme sözüyle geldiler. Yılsonu enflasyon beklentisini yükselterek yüzde 58 açıkladılar. İlk PPK toplantısında faiz artışına gittiler diğer toplantılarda da artışları sürdürüp geldiklerinde yüzde 8.5 olan repo faizini yüzde 25’e yükselttiler. Açıklamalarında sıkı para politikasının süreceğini belirtirken, yeni faiz artışı sinyali de verdiler. Ülkemizin CDS primi Mayıs ayında 700 puan iken bugün 383 puana inmiş durumda. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden yatırım ve sermaye talebinde istenen sonucu alamayacaklarını görünce, Batı’dan arayışlara girme kararı aldılar. Şimşek, Amerika’ya giderek, faiz artışı gibi konulardaki gelişmeleri aktarıp yatırım ve sermaye girişi talebinde bulunacak. AB konusundaki gelişmeleri de anlatarak yüzümüzün Batı’ya dönük olduğunu açıklayacak. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zorunluluk nedeniyle Mehmet Şimşek ekibinin politik-ekonomik kararlarına müdahale etmeyecektir. Ben öyle düşünüyorum.”

Osman Arolat’ın yazısı