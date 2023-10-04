Osman Arolat: AB Komisyonu’ndan göçmen şikayeti

AB, Geri Kabul Anlaşması’na Türkiye’nin son dönemde uymadığı iddia ediyor ve vize konusunda olumsuz tavır ortaya koyuyor. İki tarafın sağlıklı bir arayış içine girmesi gerekir.

AB Komisyonu, 2016 yılında imzaladığı Geri Kabul Anlaşması ile ilgili şikâyetinde yaklaşık 10 milyar Euro ödemesine karşılık, Türkiye’nin Yunanistan’a geçen göçmenleri geri almadığını belirtiyor. Doğaldır ki, AB’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı olumsuz yaptırımlar konusunda Türkiye’nin de şikâyetleri söz konusu oluyor.

AB Komisyonu raporuna göre 2016 yılında yapılan anlaşmadan bu yana Türkiye 2 bin 140 göçmenin iadesini kabul etmiş durumda. AB, Türkiye’deki geri kabul edilen göçmen başına 4,7 milyon Euro ödeme yaptığı bilgisine raporda yer veriyor.

“2016’dan beri Türkiye’ye yaklaşık 10 milyar Euro aktarıldı. Ancak Türkiye halen Yunanistan üzerinden kaçak gönderilenleri geri almamaya ısrar ediyor” denilen Komisyon raporunda yer alan bu görüşte sadece ödenen paralar ele alınıyor.

Osman Arolat’ın yazısı