Oscar ödüllü Walter Mirisch hayatını kaybetti

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin eski başkanı, ‘Gecenin Sıcağında’ filminin Oscar ödüllü yapımcısı Walter Mirisch, 101 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: ABC

1970’lerde dört dönem Akademi başkanı olarak görev yapan Mirisch’in ölümü, Akademi tarafından yayımlanan bir açıklamayla duyuruldu.

Akademi CEO’su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang, büyük üzüntü duyduklarını belirterek şunları aktardı:

“Walter, hem yapımcı hem de endüstri lideri olarak gerçek bir vizyonerdi. Uzun yıllar başkan ve Akademi başkanı olarak hizmet vererek, film camiası ve Akademi üzerinde güçlü bir etkisi oldu. Film yapımcılığına ve Akademi’ye olan tutkusu asla sarsılmadı ve sevgili bir dost ve danışman olarak kaldı. Bu zor dönemde ailesine sevgilerimizi ve desteğimizi gönderiyoruz.”

Mirisch, 20’nci yüzyılın ortalarında Hollywood’un en çok övülen ve güçlü yapımcılarından biri olarak biliniyordu.

1957’de kardeşleri Harold ve Marvin’le birlikte yapım şirketi ‘The Mirisch Company’yi kuran Mirisch, ‘Some Like It Hot’, ‘The Magnificent Seven’, ‘The Great Escape’ gibi klasiklere bağlı kaldı.

1968’de dramatik gizem filmi ‘Gecenin Sıcağında’ ile Oscar’da en iyi film ödülüne layık görüldü.

Akademi, Mirisch’i altmış yılı aşkın bir süredir yükselen kariyeri boyunca iki kez daha onurlandırdı. 1978’de, ‘sürekli yüksek kaliteli sinema filmi prodüksiyonu’ anısına Irving G. Thalberg Anma Ödülü’nü alan Mirisch, 1983’te ‘sektöre itibar kazandıran insani çabaları’ nedeniyle Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü’ne layık görüldü.

Mirisch, 1973’ten 1977’ye kadar Akademi başkanı olarak dört dönem ve Akademi valisi olarak 15 yıl görev yaptı.