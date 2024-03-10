Oscar ödüllerinin bu seneki adaylarıyla ilgili ilginç bilgiler bulunuyor.

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BBC’nin aktardığına göre bu ilginç bilgiler şöyle:

Emma Stone tarihe geçebilir

Stone, 35 yaşına gelmeden iki Oscar kazanmayı başaran sekizinci aktris olabilir.

İlk ödülünü 2017’de La La Land’le kazanan Stone bunu başarırsa adını Meryl Streep, Jodie Foster, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Luise Rainer Olivia de Havviland ve Hillary Swank’in yanına yazdıracak.

Barbie’nin film müziğinin ödül kazanma ihtimali filmin kendisinden daha yüksek

Filmin yönetmeni ve eş yazarı Greta Gerwig, ilk üç filminin üçü de en iyi film dalında aday gösterilen tek yönetmen oldu. Daha önceki filmleri Lady Bird ve Little Women’dı.

Öte yandan Barbie sekiz dalda aday gösterilse de sadece bir ödül kazanma ihtimali yüksek. O da ‘Billie Eilish’in What Was I Made For’ şarkısıyla en iyi özgün şarkı ödülü.

Cillian Murphy 10 yıllık trendi sonlandırabilir

İrlandalı yıldızı Cillian Murphy de en iyi aktör ödülünü alırsa, 2012’den bu yana ilk defa en iyi erkek oyuncu ve en iyi film ödülü aynı filme gitmiş olacak.

Bunu en son başaran aktör The Artist ile Jean Dujardin olmuştu.

Bradley Cooper en çok aday gösterilip hiç ödül alamayanlar sıralamasında beşinciliğe yükseldi

15 yıl önce Hangover filmiyle ünü dünyaya yayılan Bradley Cooper yönetmenlik, yazarlık ve oyunculuk yetenekleri sayesinde 12 defa çeşitli Oscar ödüllerine aday gösterildi.

Fakat bunların hiçbiri mutlu sonla bitmedi.

Daha fazla aday gösterilmesine rağmen hiçbir ödül alamayan kişiler ise ses mühendisi Greg P. Russell (16 adaylık), besteci Thomas Newman (15), şarkı sözü yazarı Diane Warren (15) ve özel efekt süpervizörü Daniel Sudick (13).

İki eşcinsel oyuncu aynı yıl aday gösteriliyor

Tarihte ilk defa eşcinsel karakterleri canlandıran iki eşcinsel oyuncu aynı yıl aday gösteriliyor.

Bunlar Nyad filmindeki rolüyle Judie Foster ve Rustin filmindeki rolüyle Colman Domingo.

Daha önce eşcinsel bir karakteri canlandırırken aday gösterilmiş tek eşcinsel oyuncu, 1998’deki Gods and Monsters filmiyle Sir Ian McKellen olmuştu.

Martin Scorsese en iyi yönetmen ödülüne aday gösterilen en yaşlı kişi

Martin Scorsese bu yıl 10. defa Oscar ödülüne aday gösterilerek hayattaki yönetmenler arasında yeni bir rekor kırdı, Steven Spielberg’ün önüne geçti.

Tüm zamanların rekoru ise 12 adaylıkla Ben Hur’un yönetmeni Willian Wyler’a ait.

81 yaşındaki Scorsese bu alanın en yaşlı adayı rekorunu da kırdı.

Bir önceki rekor 1985’te Prizzi’s Honor filmiyle 79 yaşında aday gösterilmiş John Huston’a aitti.

American Fiction siyah oyuncularıyla tarihe geçti

Sterling K Brown ve Jeffrey Wright’ın en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi oyuncu dallarında aday gösterilmesiyle birlikte, American Fiction filmi iki siyah oyuncusunun bu iki alanda aday gösterildiği ilk film oldu.

Robert Downey Jr. ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünde Christopher Nolan etkisi

Robert Downey Jr. 2008 yılında Tropic Thunder filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmiş fakat bu ödülü, Christopher Nolan’ın yönettiği The Dark Knight filminde Joker’i canlandıran Heath Ledger almıştı.

Bu yıl ise Downey Jr., Christopher Nolan’ın yönettiği Oppenheimer filmiyle aday ve kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Filmi yayınlanmadan ölen besteci aday gösterildi

Rock müzik grubu The Band’in üyesi, Kanadalı müzisyen Robbie Robertson, Martin Scorsese’nin Killers of the Flower Moon filminin müziklerini hazırladı.

Robertson ve Scorsese on yıllardır pek çok filmde birlikte çalışmıştı.

Fakat ünlü müzisyen geçen yıl Ağustos’ta, 80 yaşında hayatını kaybetti.