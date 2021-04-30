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Yaramazlara biraz batar!

Ormanda 2 bin 500 yıllık hazine bulundu

İsveç’te oryantiring (yön bulma) kulübü için inceleme yapan bir kişi, ormanda 2 bin 500 yıllık ‘hazine’ buldu. 50 parçadan oluşan hazinede kolye, bilezik, broş ve yüzükler var.

Fotoğraf: www.thelocal.se

Alingsas kenti yakınlarındaki ormanlık alanda, yerde, kayaların arasında bir pırıltı gördüğünü söyleyen Thomas Karlsson, “Harita için çalışıyordum. Yaklaşıp baktığımda gözlerime inanamadım” dedi. Bulduğu mücevherleri arkeolog bir arkadaşına gösteren Karlsson, çok değerli ve Bronz Çağı’na ait olduklarını öğrendi.

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Bilim insanları, geçmişte kabilelerin nehir kenarlarında sulak alanlarda tanrılara sunmak için hediyeler bıraktığını belirterek, “Ormanda bulunması daha nadiren rastlanan bir durum. M.Ö 750-500 döneminden günümüze ulaştığını düşünüyoruz” dedi.

Gothenburg Üniversitesi’nden Prof. Johan Ling ise “Mücevherler çok iyi korunmuş doğal ortamda, zarar görmemiş. Statüsü yüksek kadınlara ait olduklarını düşünüyoruz” diye konuştu.

İsveç’te antika eser bulanların ‘kamu malı’ sayıldığı için durumu polise veya yerel yönetime bildirmesi gerekiyor. İsveç Ulusal Miras Kurulu bulan kişiye ödül verilip verilmeyeceğine karar veriyor.

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