Orman mühendislerinin fark ettiği Denizli sümbülü literatüre girdi

Denizli’nin Babadağ ilçesinde iki orman mühendisi tarafından sekiz yıl önce 1800 metre yükseklikte fotoğraflanan ve ‘Denizli sümbülü’ ismi verilen bitkinin, yeni bir tür olduğu tespit edildi.

AA’nın haberine göre ilçede görevli orman mühendisleri Zeki Doğmaz ve Rasim Çetiner, 2013’te gördükleri çiçeği fotoğrafladı.

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Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, bitkinin yeni ve endemik bir tür olduğunu belirledi.

Bitkiyi, yabancı bir bilimsel dergide yayımladığı makaleyle ‘Denizli sümbülü/chionodoxa salbacus Yıldırım’ ismiyle bilim dünyasına tanıtan Yıldırım, hem laboratuvarda hem de bitkinin bulunduğu yerde inceleme yaptıklarını ve bitkinin bilinen hiçbir karyıldızı (chionodoxa) türüne uymadığı sonucuna vardıklarının altını çizdi.