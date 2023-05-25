Orhan Uğuroğlu: Oğan’ın kararında Putin etkili oldu

Erdoğan’ın sürekli, “Dış mihraklar” diye suçlamalar yaptığını iyi bilirsiniz.

Başkent siyasi kulislerine yansıyan parasal konuları bir kenara not ederek şu kulis bilgisini paylaşayım:

-Sinan Oğan’ın Erdoğan’ı destekleme kararı almasında Aliyev’i devreye sokan Putin etkili oldu.

Gerek eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal’ın gerekse CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun açıklamaları somut şekil almış gözüküyor.

Bu ilişkiler yumağı ile ATA İttifakı’nı oluşturan partilerin seçmenlerinin adayı Sinan Oğan’ın desteklediği Erdoğan olmaz, olamaz…

Kendisine hakaretler yağdıran; Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu ile anlaşan Erdoğan’ın “AK İTLER” diyen Oğan ile anlaşması da sürpriz olmaz.

Birbirlerini buldular da “Hans, Sam, Johnny, Frank, Henry” diye saydıran Devlet Bahçeli “Putin, Aliyev” diye niye saydıramaz anlayan, bilen var mı?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı