Orhan Uğuroğlu: Öfkeli söylemlerinin nedeni

Bu kızgınlığının, bu öfkeli söylemlerinin nedeni şudur;

Seçimi kaybedeceğinin farkındadır.

Hak arayan doktorlara da çiftçilere de işçilere de 6 muhalefet partisinin iktidar alternatifi olmasına da öfkesi bundandır.

Tek bir bakan tek bir milletvekili milletin yüzüne bakamamaktadır.

AKP’liler ucube rejim fiyaskosu nedeniyle kayboldular.

Esnaf ve sanayiciler ile sivil toplum örgütlerini gezebilen bakan da kalmadı, milletvekili de kalmadı.

Özgür televizyon kanallarına çıkmaktan korkan bakanlar, yandaş televizyon kanallarına dahi ara sıra gidebilmekte önceden verdikleri soruları yanıtlayarak milleti kandırmaya çalışmaktalar.

Erdoğan’ın millete vereceği tek bir vaat tek bir umut var mıdır?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı