Orhan Uğuroğlu: Neden Togg’a Amerikalı rakip getiriyorsun?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantıları için gittiği New York’ta Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk’la bir araya geldiğinde dedi ki;

-“Tesla’nın Avrupa’daki ikinci fabrikası için Türkiye’ye yatırıma davet ediyorum…”

Allah, Allah dedim.

5 babayiğit; Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bir araya geldiler.

Erdoğan’ın övünç kaynağı Togg’u kurup üretime ve satışa başladılar…

Yerli ve Millî Sanayi savunucu Erdoğan ne oldu sana?

Yerli ve Millî Togg’a dünya devi Tesla’yı rakip mi yapacaksın?

Neden Togg’a Amerikalı rakip getiriyorsun?

Yoksa 5 babayiğit Togg’u Tesla’ya mı satacak?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı