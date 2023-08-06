Orhan Uğuroğlu: Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanamamasının temel nedeni

Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP devleti karşısında seçimi kazanamamasının temel nedeni şudur.

-Anayasanın çiğnenmesi…

Bugün Türkiye’de Erdoğan’ın durumunu şöyle tanımlıyorum ve tanımlamaya da devam edeceğim;

-Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı…

Bugün Kılıçdaroğlu’na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e soruyorum;

-Anayasa hukuku uzmanı, CHP geçen dönem milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Erdoğan’ın 3. kez adaylığı anayasaya aykırıdır” dediği zaman neden yalnız bıraktınız?

-Kaboğlu bu görüşü için mi CHP’nin 4 kişilik seçici kurulu tarafından aday yapılmadı?

-Haydi, Kılıçdaroğlu sessiz kaldı diyelim, peki sizler bugün genel başkanınıza karşı gösterdiğiniz tepkiyi Erdoğan’ın ve YSK’nın anayasayı çiğnemesine karşı neden göstermediniz?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı