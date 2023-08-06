Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanamamasının temel nedeni

Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP devleti karşısında seçimi kazanamamasının temel nedeni şudur.

-Anayasanın çiğnenmesi…


Bugün Türkiye’de Erdoğan’ın durumunu şöyle tanımlıyorum ve tanımlamaya da devam edeceğim;

-Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı…

Bugün Kılıçdaroğlu’na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e soruyorum;

-Anayasa hukuku uzmanı, CHP geçen dönem milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Erdoğan’ın 3. kez adaylığı anayasaya aykırıdır” dediği zaman neden yalnız bıraktınız?

-Kaboğlu bu görüşü için mi CHP’nin 4 kişilik seçici kurulu tarafından aday yapılmadı?

-Haydi, Kılıçdaroğlu sessiz kaldı diyelim, peki sizler bugün genel başkanınıza karşı gösterdiğiniz tepkiyi Erdoğan’ın ve YSK’nın anayasayı çiğnemesine karşı neden göstermediniz?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Türkiye’yi karış karış gezdi, 2 bin 500 oya topladı

MESUDE ERŞAN @mesudersan [email protected] Emekli hekim Şadiye Çetintaş, 81 il ve sayısını bilmediği kadar ilçe gezerek 2 bin 500 oya topladı. Mekik, iğne, şiş, firkete kullanılarak farklı tekniklerle üretilen oya ve yazma koleksiyonu yapan Çetintaş, “Kadınlar konuşarak anlatamadıklarını oyalarla ifade ediyor” dedi. 1977 Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olan Çetintaş, bir dönem enfeksiyon hastalıklarıyla uğraştı. Farkı sivil toplum kuruluşlarında, […]