Orhan Uğuroğlu: Erdoğan ne yapacağını şaşırdı

Erdoğan ne yapacağını şaşırdı.

“Denize düşen yılana sarılır misali” Anayasayı YSK’ya çiğnetiyor 3. kez aday oluyor ve seçilebilmek için Rusya Devlet Başkanı Putin’den siyasi ve ekonomik destek alıyor.

Elbette Erdoğan seçilince Putin bu desteğinin karşılığını isteyecek ve alacaktır.

–14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin beka sorunu haline gelmiştir.

Millet İttifakı’nın liderlerinin dikkatine bu gelişmeleri sunuyorum.

Seçmenlerimizi de şu tehlikeye karşı uyarıyorum.

–Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı Erdoğan tarafından Rusya’ya ipotek edilmek mi istenmektedir?

Lütfen uyanın…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı