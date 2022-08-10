Orhan Uğuroğlu: Cumhurbaşkanının yargılanabilme şartları

Gelelim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube rejimde Cumhurbaşkanının yargılanabilme şartlarına.
…
Recep Tayyip Erdoğan için ister Reis ister Başkan ister Cumhurbaşkanı deyin koruma kalkanı işte bu kadar güçlü hale getirildi…
-Yargıdan kaçmanın, korkmanın bu kadar güçlü dokunulmazlık kalkanı oluşturulmasının elbette nedenleri vardır…!
Peki muhalefet adayı 13. Cumhurbaşkanı seçilirse nasıl hesap soracak?
Önerim ilk adım olarak;
-Erdoğan’ın üniversite diploması olup olmadığı araştırılmalı.
Eğer diploması iddia edildiği gibi yoksa bu hukuken şu anlama gelir;
-Erdoğan cumhurbaşkanı olarak bahsettiğim anayasal koruma kalkanı olan dokunulmazlıktan asla yararlanamaz,
-Dokunulmazlığı yok hükmünde olur,
-Türk Ceza Kanunu’na göre yargılanır…