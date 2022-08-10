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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Cumhurbaşkanının yargılanabilme şartları


Gelelim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube rejimde Cumhurbaşkanının yargılanabilme şartlarına.


Recep Tayyip Erdoğan için ister Reis ister Başkan ister Cumhurbaşkanı deyin koruma kalkanı işte bu kadar güçlü hale getirildi…

-Yargıdan kaçmanın, korkmanın bu kadar güçlü dokunulmazlık kalkanı oluşturulmasının elbette nedenleri vardır…!

Peki muhalefet adayı 13. Cumhurbaşkanı seçilirse nasıl hesap soracak?

Önerim ilk adım olarak;

-Erdoğan’ın üniversite diploması olup olmadığı araştırılmalı.

Eğer diploması iddia edildiği gibi yoksa bu hukuken şu anlama gelir;

-Erdoğan cumhurbaşkanı olarak bahsettiğim anayasal koruma kalkanı olan dokunulmazlıktan asla yararlanamaz,

-Dokunulmazlığı yok hükmünde olur,

-Türk Ceza Kanunu’na göre yargılanır…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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