Orhan Uğuroğlu: Cumhurbaşkanının yargılanabilme şartları

Gelelim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube rejimde Cumhurbaşkanının yargılanabilme şartlarına.

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Recep Tayyip Erdoğan için ister Reis ister Başkan ister Cumhurbaşkanı deyin koruma kalkanı işte bu kadar güçlü hale getirildi…

-Yargıdan kaçmanın, korkmanın bu kadar güçlü dokunulmazlık kalkanı oluşturulmasının elbette nedenleri vardır…!

Peki muhalefet adayı 13. Cumhurbaşkanı seçilirse nasıl hesap soracak?

Önerim ilk adım olarak;

-Erdoğan’ın üniversite diploması olup olmadığı araştırılmalı.

Eğer diploması iddia edildiği gibi yoksa bu hukuken şu anlama gelir;

-Erdoğan cumhurbaşkanı olarak bahsettiğim anayasal koruma kalkanı olan dokunulmazlıktan asla yararlanamaz,

-Dokunulmazlığı yok hükmünde olur,

-Türk Ceza Kanunu’na göre yargılanır…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı