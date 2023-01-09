Orhan Uğuroğlu: Altı lider Erdoğan’a bu şansı açıkça verdi

6 lider, 6 Nisan 2023 sonrasında seçimlerin yenilenmesi kararına çok net karşı tavır aldılar: “Meclis’te destek vermeyiz…”

Ve 6 lider Erdoğan’a, “son fırsat” çağrısı yaptı; Meclis’te 6 Nisan’dan önce erken seçim yapma kararı alalım.

Böylece 6 lider Erdoğan’a 3. kez aday olma hakkı verdiler… Erdoğan bak “3. kez aday olman” için bu son fırsattır. –MHP’nin yüzde 10 barajına takılmasını umursama, bu son şansı kaçırma.

Bir hatırlatma daha yapayım: 3. kez aday olabilmen için seçim yasası gereği Meclis’te en az 360 oyla “seçimlerin yenilenmesi” karar alınıp yasaya göre 60 gün şartı için bu iki tarihi sakın kaçırma Erdoğan

–26 Mart için son gün 26 Ocak 2023.

–2 Nisan için son gün 2 Şubat 2023.

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Atalarımız şöyle derler: “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır…” Kur’an-ı Kerim’le gelen ilk emir ‘İkra’dır. Yani Oku. Erdoğan Anayasa’yı oku ki; kimse seni bastırmasın, aldatmasın…

YSK üyeleri bilin ki; Erdoğan’ın 3. kez adaylığı için sizin anayasayı çiğnemenize suçlu duruma düşmenize hiç gerek yok. 6 lider Erdoğan’a bu şansı açıkça verdiler.

Sizler de yüksek hâkimler olarak anayasaya sahip çıkmak zorundasınız…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı