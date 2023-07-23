Orhan Uğurlu: İlham Aliyev’in Sinan Oğan’a mesajı

Kulislere yansıyan iki önemli gelişme vardı.

Birincisi;

Binali Yıldırım arayıp kutladığı Sinan Oğan’a şu mesajı veriyor: “Sayın Cumhurbaşkanımız sizi görüşmeye davet ediyor. Özel uçak ile Ankara’dan İstanbul’a gidersiniz.”

İkincisi; Rusya Devlet Başkanı Putin’in devreye girmesi ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in Sinan Oğan’a şu mesajı göndermesi; “Sayın Erdoğan’ın yanında yer almanız bizleri sevindirir.”

Nitekim 19 Mayıs günü Sinan Oğan, İstanbul Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Erdoğan ile basına kapalı bir saat görüştü.

Sürpriz bir gelişme daha oldu:

ATA İttifakı’nın tarihî önemi de olan Adalet Partisi lideri Dr. Vecdet Öz yaptığı şu açıklama ile çok açık ve net tavır koydu: “2. turda adayımız Kemal Kılıçdaroğlu…”

Orhan Uğurlu’nun yazısı