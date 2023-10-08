Orhan Bursalı: Zar zor yetişen nitelikli beyin gücümüzü dış ülkelere yolcu

Gelecek için gençlerin, nitelikli beyinlerin önünü açmak, önlerindeki engelleri kaldırmak… Ülke çapında fırsat eşitliği yaratarak nitelikli insanların en yüksek noktaya ulaşmasının koşullarını yaratmak. Hiçbir nitelik heba olmadan. Bilimde, sanatta, sporda her alanda!

Çünkü ülkenin en büyük zenginliğini nitelikli insanların yaratacakları ve ülkeye katabileceklerinin toplamı oluşturuyor. Refahın adı yolu yordamı budur.

AKP 20 yıldır iktidarda. Ne yazık ki geleceği inşada başarısız. Zar zor yetişen nitelikli beyin gücümüzü dış ülkelere yolcu ediyor.

Bu nasıl durdurulur, iktidarı ve liderini, ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden birinin bu yoğun göç olduğu konusunda nasıl ikna ederiz? Çünkü baktığımızda 5 yıl daha ülkenin başında bu süreci yönetecekler; ülkenin uğrayacağı kaybı düşünebilir misiniz…

Orhan Bursalı’nın yazısı