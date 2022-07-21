Orhan Bursalı: Suriye’ye beşinci operasyon şimdilik uzak

İran yakın zamandaki ikili görüşmelerde yeni bir müdahale açıklamalarına karşılık, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine vurgu yaptı. Ankara ile Suriye konusunda farklı bakışlara sahip olduklarını belirtti. 27 Haziran’da Ankara’ya gelen dışişleri bakanın “güvenlik endişelerinizi anlıyoruz, ama sorunu çözmekte başvurulacak yöntem diyalog ve barışçı işbirliğidir” demekle yetindi.

İran yakın zamandaki ikili görüşmelerde yeni bir müdahale açıklamalarına karşılık, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine vurgu yaptı. Ankara ile Suriye konusunda farklı bakışlara sahip olduklarını belirtti. 27 Haziran’da Ankara’ya gelen dışişleri bakanın “güvenlik endişelerinizi anlıyoruz, ama sorunu çözmekte başvurulacak yöntem diyalog ve barışçı işbirliğidir” demekle yetindi.

İran ile Rusya bu konuda benzer görüş ve tutum içindeler. Her ne kadar Ankara, Rusya’nın Ukrayna’daki savaş nedeniyle, elinin eskisi gibi serbest olmadığını ve Ankara’nın müdahalesine karşı çıkamayacağını hesaplayarak bu operasyonu planlasa bile..

Orhan Bursalı’nın yazısı