Orhan Bursalı: Soyer bisikletiyle her gün 12 dakikada görevine gidiyor

Akşam bir arada yemek yendi, fotoğraflar çekildi. Yemeğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile güncel siyasi konular ve İzmir üzerine sohbet olanağı bulduk.

Soyer, bisikletiyle 12 dakikada her gün görevine gidiyor.

Zaman yetmiyor, diyor. O kadar çok yapacak iş var, eğer hayatını, günlük ritmini çok disiplinli düzenlemezsen, akıp gidiyor zaman ve peşinden koşturuyorsun diyor.

Çok iyi anlıyorum, çoğumuzun temel derdi.

Uykusunu 8 saatten 6 saate düşürmüş. Bu disiplin asker babasından. O zaman şikâyetçi olduğu baba disiplininin şimdi yararını gördüğünü söylüyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı