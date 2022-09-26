Orhan Bursalı: Siyaset dışı, aptalca bir bakış

Bugün iki olay yaşanıyor: İlki, RTE’nin ülkede kurduğu büyük saadet zincirinin çökmesi ve ülkeyi çökertmesi. Müthiş bir enflasyon ve yoksullaşma ile millet ve ülke darmadağın oldu. Hâlâ sanıyorlar ki RTE bütün bunlara rağmen seçilir… Hele Kılıçdaroğlu aday olursa haydi haydi seçilir.

Siyaset dışı, aptalca bir bakış.

İkincisi, eski seçimlerde CHP tek başınaydı. Dorukta olan bir AKP’den fazla oy alması zaten mümkün değildi. “9 seçim kaybetti” zırvası, kasıtlı olarak ileri sürülüyor. Şimdi ise milletin birleşik gücü sahada. Bu güç, yerel seçimlerde neler yapabileceğini kanıtladı.

Bu kanıtlar hele, büyük iflastan önceydi.

Millet İttifakı eğer büyük hırsızlık ve yasadışılık olmazsa (seçim kurulları AKP’nin kesme, biçme, doğrama makinesi olarak çalışmazsa! Çalışırsa seçimin zerre meşruiyeti kalmaz ve ülke büyük bir kaosa sürüklenir, bunun da hesabını verir sorumlular…) büyük bir farkla seçimi alacaktır.

Orhan Bursalı’nın yazısı