Orhan Bursalı: Sermaye piyasasını yöneten mekanizma patladı

Sedat Peker’in açıklamalarıyla bu kez sermaye piyasasını yöneten mekanizma patladı. Allah derim, rüşvete karıştıkları suçlamasına maruz kalan iki cumhurbaşkanı danışmanı istifa etti. Öyle istifa etmek gibi bir özgür davranış biçimi başkanlık sisteminde olmadığı için, etmelerine izin verildi veya ettirildiler.

Büyük bir patlama olmuş ve adeta kanalizasyon akmaya başlamış ama savcılardan ses seda çıkmamış, siyasi partiler suç duyurusu için kuyruğa girmişler. Savcı beylerin ne yapalım diye yukarılara baktıktan sonra dosyayı ele aldıklarını öğreniyoruz.

Yine de “yargının bağımlı”lığına örnek vereceğim, anayasanın öngördükleriyle iktidar tasarrufları müthiş çelişiyor. Durum şu: Yazılı Anayasa kâğıt üzerinde.. İcrada ise çalışan ayrı bir “Uygulama Anayasası” var.

Orhan Bursalı’nın yazısı