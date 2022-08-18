Orhan Bursalı: RTE kesin kenara çekilecek

70 milyar gelse ekonomi ve RTE ve iktidar için sihir yaratamaz. Çünkü düşüş trendi içinde iktidar. 10 ay içinde başka neler olabilir ve seçmenini ne hareketlendirebilir, zor soru. Üstelik MHP yüzde 6’da falan. Yılbaşından itibaren para dağıtması enflasyonla birlikte seyredecek. Peki AKP bitti mi? Hayır, RTE başında olmasına rağmen yüzde 25’te tutunduğuna göre, bitmedi ama seçimi kaybetti gibi.

Peki iktidar olabilir mi? Bir olasılık var mı?

1) RTE kesin kenara çekilecek, Abdullah Gül’e yerini bırakacak. Gül yeni bir şekil ve içerik kazandıracak kısa zamanda.

2) Gül ile birlikte AKP bazı ittifaklarla yürüyebilir.

3) AKP bugün bir anonim şirket. Milletin hazinesini taraftarları ve kendisi arasında paylaşıp duruyor, bundan hiç vazgeçmedi. Yiyicilik ve talan, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş düzeyde. Gül bunu itiraf ederek bir ahlak yasası, nereden buldun yasası getirecek ve seçimlere yeni bir dinamik kadro ile gidecek.

4) Ayrıca başkanlık sistemini muhalefetle birlikte değiştireceğini açıklayacak. Hukuk, hak, adalet, özerklik…

Orhan Bursalı’nın yazısı