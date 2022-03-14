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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Onları yönettiğiniz devlet değil millet okuttu


Bugün 14 Mart Tıp Bayramı.. Bugünün anlamı çok daha önemli çünkü birileri doktorlarımıza rest çekti: “Giderseniz gidin!”

Artık orta sınıfı asla geçindiremeyecek, asgari ücretin iki katı kadarcık para bile yüzlerine vuruluyor ama arkalarından söyleniyorlar, “Sizleri devlet okuttu” diye!


Devlet kimi okutmadı ki?

Ayrıca onları, yönettiğiniz devlet değil millet okuttu. Alın teriyle ödediği vergilerle kurulan okullar millete, ülkeye ait. Devlet, milletin bu ve benzer hizmetleri yapması için oluşturduğu örgütün adı!

Doktorluk zor meslek. Uzmanlık vb. katarsanız 30 yaşı buluyor ve aşıyor insanın yetişmesi. Devlet hastanelerinde üstelik insan kılıklı paçavraların saldırılarına da uğruyorlar.

“Giderlerse gitsinler”… Kimseye söylenecek laf değil bu. Hangi hakla, hukukla, adaletle?!

Orhan Bursalı’nın yazısı

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