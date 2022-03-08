Orhan Bursalı: Hangisi sizce Amerikan çıkarlarına en iyi hizmet ederdi?

Şimdi gelelim yeniden Ukrayna’ya! Soruyu yineleyelim: Neden bu ülkeyi NATO’ya almadılar, oyalayıp durdular?

Yanıtım şu: Ukrayna, Rusya ile düşmanlığı gerilimi sürdürmenin ve tırmandırmanın kullanışlı bir aracı olduğu için.

Ukrayna’yı durmadan silahlandırmak, savaşa hazırlamak, bir savaş ülkesi olarak donatmak ve Rusya’nın karşısına sürmek, ABD’nin işine daha çok geliyordu.

3 milyar doları aşan müthiş bir silahlanma!

Ukrayna’yı NATO’ya alarak tam bir güvence vermek mi, yoksa, donatarak Rusya’ya karşı savaşa sürmek ve Rusya’nın dünya çapında yıpranmasını sağlamak mı?

Hangisi sizce Amerikan çıkarlarına en iyi hizmet ederdi?

Orhan Bursalı’nın yazısı