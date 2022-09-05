Orhan Bursalı: Erdoğan’ın elinde Yunanistan kartı mı var? Peki, ne olabilir? 

Atina, politikasıyla, Erdoğan’ın hizmetinde. Yeniden seçilmesini istediği görülüyor. Erdoğan’a sürekli pas atıyor, bu açıklamaları yapmasını sağlıyor, Hulusi Akar da sahada, askeri elbiselerle F-16’lar kullanıyor. O da bol bol konuşuyor.

Erdoğan’ın elinde seçimlerde bir Yunanistan kartı mı var?

Yunan adalarına yönelik bir “saldırı projesi” olamaz. Zerre akılcı değil, sonuç da hüsran olur, ABD ve NATO’nun varlığını düşünürseniz. Ankara’da kimsenin aklından böyle bir düşünce geçtiğini düşünmüyorum. Erdoğan’ın klasik “Bir gece ansızın gelebiliriz” halka siyasi gazı.

Peki, ne olabilir? Kıbrıs’ta mesela Maraş’ı açmak mı?

Bunun doğurabileceği tepkileri göğüsleriz diye düşünüyor olabilirler. Zaten bir iki küçük girişim oldu. Maraş zaten Türkiye’nin işgali altında, Kıbrıs pazarlığı için elde tutuluyordu.

Benim aklıma yatıyor. Peki bu girişimin yaratacağı “milli his kışkırtması” bekleneni sağlar mı iktidara?

Orhan Bursalı’nın yazısı