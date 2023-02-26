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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: CHP’nin bilimin sesine kulak vermesini umut olarak görüyorum

Siyaset akıl ve bilimle yoğrulursa, tüm sorunlara milletçe ortaklaşa çözümler üretmemiz kolaylaşır.

Bilimi iten kakan, akıl ve bilimi dışlayan önemsemeyen siyaset, ülkeye en büyük hainliği yapıyor, ülkeyi batağa sürüklüyor demektir.


Bu nedenle, CHP’nin ülkenin bir numaralı sorunu deprem konusunda bilimin sesine kulak vermesini umut olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu deprembilimcilerle önceki akşam toplandı. İmamoğlu bu konuda çok kararlı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli herkesten önce başladı ilçesini dönüştürmeye…

Buralardan bir umut – gelecek doğacağını görüyorum. Yine de dikkatli yaklaşarak inşallah diyeyim.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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