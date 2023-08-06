Orhan Bursalı: Bu bombaları kullanmayabilirlerdi

“Almanlar atom bombası yapıyorlar, epey ilerlediler” inancı yaygınlaştırılarak fizikçilerin ikna edilmesini izliyoruz. Oysa bir kanıtı yok ve Almanya’da ünlü fizikçi Heisenberg’in “Atom bombası üzerinde çalışmıyoruz” açıklamasına da siyaset inanmıyor. Sonra ortaya çıkıyor ki Heisenberg “Almanların atom bombasını gerçekleştirilmesi için 3-5 yıl gerekir” diyor ve üzerinde çalıştıkları projenin ise bir nükleer santral yapımı olduğu ortaya çıkıyor.

Savaş bitmiş, Japonya teslim olmamış henüz, ABD iki bomba ile Japonları bitiriyor. Bu bombaları kullanmayabilirlerdi, fakat Pentagon ve Beyaz Saray, ele geçirdikleri böyle bir silahı henüz Japonlar teslim olmadan kullanmaya öncelik veriyorlar. Kullanma bahanesi ellerinden kaymadan… Bunun, Japonların Pearl Harbour ani baskınının bir intikamı olarak da okuyabilirsiniz.

Orhan Bursalı’nın yazısı