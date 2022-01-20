Orhan Bursalı: Bol ve yaldızlı sözler havalarda uçuşacak

Konudan uzaklaştık: AKP’nin oy oranını yükseltebilmesi için ekonomik ve yerel mucizeler üretmesi olası gözükmüyor. Ama bu konuda bol ve yaldızlı sözler havalarda uçuşacak.

Kürt oyları üzerindeki strateji bu nedenle gündeme geldi. Her zaman olduğu gibi.

Kürt seçmenin genel eğilimi iktidar karşıtı bu aşamada. HDP üzerinde müthiş baskı, milletvekillerini ve seçilmiş belediye başkanlarını kriminalize etme çalışmaları, HDP’nin neredeyse doğal lideri Demirtaş’ın hapisliği, Kürt seçmenin çoğunluğunca hiç kabul edilebilir değil.

Bu nedenle ben, iktidarın kaybettiği Kürt seçmeni (muhafazakâr ağırlıklı) geri kazanma politikasından çok, Millet İttifakı’na yönelecek Kürt seçmeni, HDP bağlamında bölme, tarafsızlaştırma ve engelleme çalışmasına yöneldiğini düşünüyorum.

Orhan Bursalı’nın yazısı