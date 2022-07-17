Orhan Bursalı: Biliyorlardı FETÖ’nün kendilerine uzandığını…

AKP lideri ve önde gelenleri, FETÖ’nün ne mal olduğunu, ne kadar bağımsız bir siyasi hareket-iktidarı tek başına ele geçirmeye odaklı adı konmamış bir parti olduğunu bilmiyorlar mıydı?

Ta 2011 Şike Davası’ndan itibaren biliyorlardı. Recep Bey, ta o zaman FETÖ’nün şike operasyonları ile kendini saf dışı bırakmayı hedeflediğini ve RTE’siz bir AKP ile devam etmek, yeni bir AKP ve hükümet inşası niyetini bilmiyor muydu?

Bülent Arınç, Abdullah Gül ve diğerleri bu konuya ne zaman girerler? Girmezler. Arınç ile şike dönemini konuşmak isterim… Çatışmanın Anatomisi kitabımda en önem verdiğim bölümdür. Bavulcu FETÖ’cünün o dönemki yazıları bana kitabı yazdırdı da sizi mi uyarmadı?

Peki FETÖ’nün 7 Şubat 2012 MİT-Hakan Fidan operasyonu? Sözde kanaat yazarlarının daha doğrusu her dönem kullanılmaya hazır aptalların “devlet içindeki Kemalist yapıların işi” olarak yumurtladıkları olay da mı gözlerini açmadı? Hayır açtı. Biliyorlardı FETÖ’nün kendilerine uzandığını…

Orhan Bursalı’nın yazısı