Orhan Bursalı: Batılıların askerleri yok ama silahları var

Ukrayna, Rusya-Batı arasındaki savaşın, daha öncekilerle kıyaslanamayacak askeri ve ekonomik üst aşamasıdır.

Yani büyük bir tırmanma söz konusudur.

ABD ve AB, Rusya ile tüm köprüleri atmış durumda.

Milyarlarca dolarlık askeri yardımla Ukrayna’yı Rusya karşısında destekliyorlar. Giderek daha büyük ve daha güçlü askeri silahlar gündemde.

Batılıların askerleri yok, ama silahları var.

Bir de dünya üzerindeki ekonomik büyük güçleri… Maliyesi, bankaları, tüm bunları çalıştıran kendi kontrolleri altındaki sistemleri. Dünya kurumları… Ticareti güdüyorlar.

Bu en büyük ekonomik silahlarını Rusya’yı çökertmek ve boyun eğdirmek için kullanıyorlar.

Orhan Bursalı’nın yazısı