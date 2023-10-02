Orhan Bursalı: AKP ile MHP hiçbir zaman birleş(e)mezler

Her ne kadar yaklaşık 7-8 yıldır bütünleşik, etle kemik gibi görünseler de iki ayrı kimlik, geçmişiyle bile iki ayrı parti ve iki ayrı lider profili.

Hiçbir zaman birleş(e)mezler. MHP’nin kemik seçmen kitlesi Bahçeli’nin dayanağı… Bunu her parti veya koalisyon için kullandı ve kullanır. 2014-2015, onun için en büyük tehlike ve soygunculuğun cirit attığı iktidar Erdoğan’ınkiydi. Aman neler söylemedi! Hiçbir yenilir yutulur değildi ama Erdoğan bir kez olsun hakkında dava açmadı. Bir adım önüne baktı, yarın en büyük destekçisi olacak parti ve kişiyi el üstünde tuttu. Sonra derin bir kucaklaşma.

Bir simbiyotik ilişki, yani şu aşamada birbirine muhtaçlığın doruk noktasındayız.

Bahçeli gün geldi kendine yakın suç örgütü liderini salıverdirtti. Bir değil iki değil, ülkede politik sığınmaya-korunmaya ihtiyacı olanın fotoğraflarının Bahçeli ile boy gösterdiğini gördük. Hiç çekinmeden, isteyerek bilerek, çekincesiz… Bu fotoğraflar şüphesiz ki bu ülkenin nasıl bir ülke olduğu, yönetildiği, politika belirleyen siyasi elitlerin derecesi konusunda herkese bir fikir veriyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı